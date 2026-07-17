Vetusta Morla: fechas y entradas de su gira por España (2026)

Vetusta Morla regresan a los escenarios. Tras el silencio que se impusieron al cerrar la gira de Figurantes (2024), la banda madrileña vuelve en 2026 con la Gira de vuelta. Canciones de ida, una serie de conciertos concebida como algo más que un repaso a su repertorio: será la primera vez que el grupo presente canciones inéditas en directo desde hace años. Ya lo adelantamos en CrazyMinds cuando la banda anunció su regreso, y poco después confirmamos el calendario de ciudades. Ahora, con la venta ya en marcha desde hace meses, repasamos el estado actualizado de cada fecha, con varias ciudades ampliadas por la altísima demanda.

El propio grupo explicó el origen de esta nueva etapa con un mensaje que resume bien su filosofía: «Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo». Esa vuelta al origen es, precisamente, lo que van a llevar de gira por siete ciudades españolas.

Fechas y ciudades

La gira arrancará el 2 de octubre en Barcelona y se cerrará a mediados de noviembre en Madrid, tras pasar por Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña y Sevilla. La demanda ha sido tan alta que Madrid y A Coruña han tenido que ampliar su aforo con fechas adicionales, varias de ellas ya agotadas:

Barcelona (Palau Sant Jordi) , 2 de octubre. Entradas

, 2 de octubre. Entradas Valencia (Roig Arena) , 9 de octubre, 20:30h. Entradas

, 9 de octubre, 20:30h. Entradas Pamplona (Navarra Arena) , 24 de octubre. Entradas

, 24 de octubre. Entradas Málaga (Auditorio Municipal Cortijo de Torres) , 31 de octubre. Entradas

, 31 de octubre. Entradas A Coruña (Coliseum) , 6 de noviembre (segunda fecha). Entradas

, 6 de noviembre (segunda fecha). Entradas A Coruña (Coliseum) , 7 de noviembre. Agotado

, 7 de noviembre. Agotado Sevilla (Live Sur Stadium) , 14 de noviembre. Entradas

, 14 de noviembre. Entradas Madrid (Movistar Arena) , 19 de noviembre (tercera fecha). Entradas

, 19 de noviembre (tercera fecha). Entradas Madrid (Movistar Arena) , 20 de noviembre. Agotado

, 20 de noviembre. Agotado Madrid (Movistar Arena), 21 de noviembre. Agotado

De Tres Cantos a llenar pabellones: la trayectoria detrás de la vuelta

Vetusta Morla se formaron en el verano de 1998 en Tres Cantos (Madrid), donde un grupo de amigos del instituto José Luis Sampedro decidió tomar prestado el nombre de la vieja tortuga de La historia interminable para bautizar su proyecto. Tuvieron que esperar diez años para publicar su primer álbum, Un día en el mundo (2008), pero desde entonces no han dejado de crecer: Mapas (2011), La Deriva (2014), Mismo Sitio, Distinto Lugar (2017) y Figurantes (2024) han consolidado al sexteto como una referencia ineludible del indie rock español, con una fama de directo intenso que pocas bandas nacionales pueden igualar.

Esta gira llega después de un parón de dos años, el más largo de su carrera reciente, y eso explica el formato: solo siete ciudades, pensadas como cita casi exclusiva para quienes quieran ver en directo un repertorio que, por primera vez en mucho tiempo, incluirá canciones completamente nuevas. No es una gira de aniversario ni un simple repaso a los clásicos, sino el primer paso público de una etapa que la banda lleva meses gestando en su local de ensayo.

Información práctica

La preventa exclusiva para Valientes, la comunidad de fans de la banda (suscripción gratuita), se abrió el 24 de marzo a las 12:00h, y la venta general arrancó dos días después, el 26 de marzo a la misma hora, a través de la web oficial de Vetusta Morla. Los precios parten de los 46,30 €, variando según ciudad y recinto. Dado el ritmo al que se han ido agotando las localidades en Madrid y A Coruña, no sería descabellado que el resto de plazas sigan el mismo camino.

Si quieres repasar su trayectoria completa, discografía y más, puedes visitar la ficha de Vetusta Morla en CrazyMinds.

▶ «Gira de vuelta. Canciones de ida» — Vetusta Morla | Octubre-noviembre 2026 | Pequeño Salto Mortal

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