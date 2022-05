Sobre Superorganism

Superorganism es un colectivo de art-pop indie cuyos ocho miembros provienen de Nueva Zelanda, Japón, Australia, Corea del Sur y el Reino Unido. El grupo está compuesto principalmente por músicos que se conocieron por primera vez en línea, y siete de ellos vivían juntos en una casa en Londres cuando formaron Superorganism en 2017. Su álbum debut homónimo de 2018 incluía el sencillo Everybody Wants to Be Famous, y en 2022 volverán con World Wide Pop.

Fuente: Apple Music

Discografía de Superorganism

Superorganism (2018)

World Wide Pop (2022)

