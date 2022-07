Sobre Kula Shaker

Al revivir los sonidos arremolinados y cargados de guitarra de la psicodelia de finales de los 60 e infundirlos con el misticismo y la espiritualidad indios de George Harrison, Kula Shaker se convirtió en una de las bandas británicas más populares de la era post-pop británica inmediata. Más hábiles musicalmente y experimentales que muchos de sus contemporáneos, Kula Shaker trajo la abrumadora ráfaga de Oasis a la psicodelia. Impulsados ​​por el sencillo Tattva, su debut en 1996, K, se disparó a la cima de las listas británicas. Volvieron a estar en el Top Ten del Reino Unido con Peasants, Pigs & Astronauts de 1999 antes de separarse. Reuniéndose en 2006, Kula Shaker regresó a las listas de éxitos del Reino Unido con Strangefolk de 2007 y Pilgrims Progress de 2010; álbumes que reintrodujeron su marca vibrante de rock psicodélico y enganchado. En 2016, celebraron su 15.º aniversario con K 2.0, alcanzando el Top 40 de la lista de álbumes del Reino Unido y allanando el camino para su doble LP First Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs de 2022.

Fuente: Apple Music

Discografía de Kula Shaker

K (1996)

Peasants, Pigs & Astronauts (1999)

Strangefolk (2007)

Pilgrims Progress (2010)

K 2.0 (2016)

1st Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs (2022)

