Sobre A Perfect Circle

A Perfect Circle es un supergrupo estadounidense de rock alternativo fundado en 1999 en Los Ángeles por el guitarrista Billy Howerdel y el vocalista de Tool, Maynard James Keenan. Desde sus inicios, la banda se ha caracterizado por una propuesta sonora que fusiona art rock, metal alternativo y elementos progresivos, con letras introspectivas y una estética visual poderosa.

Su álbum debut, Mer de Noms (2000), fue un éxito inmediato, vendiendo más de 188.000 copias en su primera semana y alcanzando el estatus de platino gracias a temas como Judith. Le siguió Thirteenth Step (2003), una obra conceptual sobre la adicción que consolidó su prestigio artístico y comercial, con más de 231.000 copias vendidas en su debut. En 2004, sorprendieron con Emotive, un álbum de versiones con fuerte carga política y antibélica, incluyendo una reinterpretación de Imagine de John Lennon.

Tras un largo hiato, A Perfect Circle regresó en 2018 con Eat the Elephant, un disco más melódico y reflexivo que abordó temas contemporáneos con una producción más pulida. A lo largo de su trayectoria, la banda ha contado con músicos de renombre como Paz Lenchantin, Troy Van Leeuwen, Josh Freese, Jeordie White y James Iha, manteniendo siempre como núcleo creativo la dupla Howerdel-Keenan.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de A Perfect Circle

Mer de Noms (2000)

Thirteenth Step (2003)

Emotive (2004)

Eat the Elephant (2018)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de A Perfect Circle, donde la intensidad emocional se encuentra con melodías hipnóticas y riffs poderosos. Desde la visceral Judith hasta la introspectiva Weak and Powerless y la evocadora The Doomed, esta playlist reúne los temas esenciales que han definido su legado como titanes del rock alternativo. ¡Prepárate para una experiencia que combina furia y reflexión!

Videoclip Destacado

El videoclip de Judith, dirigido por David Fincher y estrenado en 2000, es una obra maestra visual que captura la crudeza y la emoción de A Perfect Circle. Con una estética oscura y cinematográfica, el vídeo muestra a la banda interpretando la canción en un entorno industrial, con primeros planos de Maynard James Keenan que transmiten una intensidad visceral. La atmósfera distópica y los cortes dinámicos reflejan la furia contenida de la letra, convirtiendo este clip en un hito icónico de su carrera. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

