Sobre A Tribe Called Quest

A Tribe Called Quest es un grupo de hip hop estadounidense formado en Queens, Nueva York, en 1985. El grupo estuvo originalmente compuesto por cuatro miembros: Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad y Jarobi White. La música de A Tribe Called Quest se caracteriza por su mezcla de jazz, funk y soul con elementos de hip hop y ritmos africanos.

El grupo comenzó a tener éxito con su álbum de debut, People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, publicado en 1990. A partir de entonces, A Tribe Called Quest se convirtió en una de las principales bandas de hip hop de la década de 1990 y sus álbumes posteriores, como The Low End Theory y Midnight Marauders, se convirtieron en clásicos del género.

A pesar de su éxito, el grupo sufrió varios altibajos durante su carrera debido a las tensiones internas y a las diferencias creativas entre sus miembros. En 1998, A Tribe Called Quest se separó temporalmente y Q-Tip comenzó a trabajar en su carrera en solitario. Sin embargo, el grupo se reunió en 2006 para lanzar un álbum de regreso titulado The Hunger for More. A Tribe Called Quest anunció su separación definitiva en 2013, después de la muerte de Phife Dawg.

Discografía de A Tribe Called Quest

People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm (1990)

The Low End Theory (1991)

Midnight Marauders (1993)

Beats, Rhymes and Life (1996)

The Love Movement (1998)

We Got It from Here… Thank You 4 Your Service (2016)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!