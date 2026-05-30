Sobre ABBA

ABBA es uno de los grupos más influyentes y exitosos en la historia de la música popular. Formado en Estocolmo en 1972 por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni‑Frid «Frida» Lyngstad, el cuarteto alcanzó la fama mundial tras ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con «Waterloo», iniciando una cadena de éxitos impecable durante toda la década de los setenta. Gracias a su inconfundible mezcla de pop, disco y europop, acompañada de armonías vocales impecables y una producción adelantada a su tiempo, ABBA publicó nueve álbumes de estudio, generó himnos generacionales como «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Gimme! Gimme! Gimme!», «Fernando» o «The Winner Takes It All», y superó los 400 millones de discos vendidos en todo el mundo. Tras su disolución en 1982, el grupo experimentó un resurgir global en los años 90 con el lanzamiento de ABBA Gold y el musical Mamma Mia!. Posteriormente, en 2021, sorprendieron al mundo con su regreso discográfico a través de Voyage, su primer álbum de estudio en cuarenta años, que incluyó singles como «I Still Have Faith in You» y «Don’t Shut Me Down». Ese mismo proyecto dio lugar a ABBA Voyage, un espectáculo de concierto revolucionario inaugurado en mayo de 2022 en el ABBA Arena del Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, donde avatares digitales creados por Industrial Light & Magic recrean al grupo tal como lucía en 1979, acompañados por una banda en directo de diez músicos. A abril de 2026, la residencia ha atraído a más de cuatro millones de espectadores, consolidando a ABBA como una de las agrupaciones más queridas y vigentes de todos los tiempos.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music



Discografía de ABBA

Ring Ring (1973)

Waterloo (1974)

ABBA (1975)

Arrival (1976)

The Album (1977)

Voulez-Vous (1979)

Super Trouper (1980)

The Visitors (1981)

Voyage (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si hay un grupo cuya música atraviesa generaciones, ese es ABBA. Melodías luminosas, estribillos inolvidables y una elegancia pop incomparable hacen que canciones como «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Take a Chance on Me», «Gimme! Gimme! Gimme!» o «The Winner Takes It All» sigan emocionando a millones de oyentes. Para sumergirse en todo su universo musical, Spotify ofrece la playlist This Is ABBA, una selección esencial que recorre sus mayores éxitos y gemas de catálogo, ideal tanto para nuevos oyentes como para fans de toda la vida.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de ABBA es, con diferencia, «Dancing Queen (Official Music Video)», que supera los 1.081 millones de visualizaciones en YouTube. Publicado originalmente en 1976 y dirigido por Lasse Hallström, este vídeo captura a la perfección el espíritu del grupo en su momento de mayor esplendor: elegancia, energía, precisión vocal y un magnetismo escénico que convirtió a «Dancing Queen» en un himno universal. Su éxito global y su presencia constante en la cultura popular lo consolidan como el vídeo más emblemático y visto del grupo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

ABBA no realiza giras convencionales, pero su espectáculo ABBA Voyage continúa en el ABBA Arena del Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, con funciones programadas hasta finales de 2026. Una experiencia única e irrepetible que no puedes dejar escapar.

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