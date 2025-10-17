Sobre AC/DC

Formada en Sídney en 1973 por los hermanos Angus y Malcolm Young, AC/DC es una de las bandas más emblemáticas del hard rock mundial. Su estilo crudo, directo y electrizante ha influido a generaciones enteras y ha convertido a la banda en un referente absoluto del género. Con más de 200 millones de discos vendidos, su legado incluye himnos como Highway to Hell, Back in Black y Thunderstruck, que han trascendido décadas y fronteras.

La banda vivió un punto de inflexión en 1980 con la muerte de su vocalista original Bon Scott, siendo reemplazado por Brian Johnson, quien debutó con el álbum Back in Black, el segundo disco más vendido de la historia. A lo largo de su carrera, han mantenido una fórmula sonora reconocible, basada en riffs potentes, letras incendiarias y una actitud escénica inconfundible. Su último trabajo, Power Up (2020), es un homenaje a Malcolm Young, fallecido en 2017, y demuestra que su energía sigue intacta.

Discografía de AC/DC

High Voltage (1975) (Australia only)

T.N.T. (1975) (Australia only)

High Voltage (1976) (international version)

Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976)

Let There Be Rock (1977)

Powerage (1978)

Highway to Hell (1979)

Back in Black (1980)

For Those About to Rock We Salute You (1981)

Flick of the Switch (1983)

Fly on the Wall (1985)

Blow Up Your Video (1988)

The Razors Edge (1990)

Ballbreaker (1995)

Stiff Upper Lip (2000)

Black Ice (2008)

Rock or Bust (2014)

Power Up (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Quieres sentir la descarga eléctrica del rock más puro? Esta playlist oficial de AC/DC en Spotify reúne los grandes clásicos que han definido su carrera. Desde Whole Lotta Rosie hasta Shoot to Thrill, pasando por You Shook Me All Night Long y Hells Bells, cada canción es una explosión de energía. Ideal para quienes buscan entender por qué AC/DC es sinónimo de potencia y autenticidad.

Videoclip Destacado

El videoclip de Back in Black es, sin duda, el más icónico de AC/DC. Este tema, lanzado en 1980 como tributo a Bon Scott, marcó el inicio de una nueva era con Brian Johnson al frente. El vídeo, sobrio pero poderoso, muestra a la banda en plena forma, con Angus Young desatado en su característico uniforme escolar. Un clásico que ha superado los mil millones de visualizaciones en YouTube.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

