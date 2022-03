Sobre Adele

Aunque otros artistas británicos comparten un origen similar con Adele (ya sea su paso por la BRIT School o MySpace), son realmente pocos los que poseen el talento necesario para conquistar a todo el mundo con su voz desde el primer momento. Adele trabajó en la suya desde niña, imitando a Etta James en su cuarto en el norte de Londres durante una hora cada noche. Años después, cuando hizo su debut televisivo en 2007 en el programa Later… with Jools Holland, cualquier posible comparación se desvaneció al instante: aquella chica de enormes pendientes tenía algo muy, muy especial. El dolor, la rabia y los remordimientos convergen en su increíble voz de mezzosoprano, protagonista absoluta de su álbum debut de 2008, 19, y de su giro hacia los sonidos del sur de los Estados Unidos en 21 (2011). Ambos discos pulverizaron desde el momento de su aparición todos los récords posibles y la convirtieron en una superestrella. Al poco tiempo, la noticia de que requería una operación en sus cuerdas vocales se volvió noticia de relevancia internacional. Totalmente recuperada de la intervención (no hay más que ver su interpretación de “Rolling in the Deep” en la ceremonia de los Grammy de 2012 para comprobarlo), a Adele le bastó una única palabra para regresar por todo lo alto en 2015. “Hello”, fue todo lo que tuvo que cantar en un intermedio del programa X Factor para conquistar de nuevo al mundo con el primer sencillo de 25, su tercer álbum. Igualando el éxito de sus predecesores, este llegó a ocupar el título de disco más vendido del año hasta tres veces consecutivas.Fuente: Apple Music

Discografía

19 (2008)

21 (2011)

25 (2015)

30 (2021)

