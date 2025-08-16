Sobre Aerosmith

Aerosmith, la icónica banda de hard rock formada en Boston en 1970, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Integrada por Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería), la agrupación se convirtió en sinónimo de energía cruda, riffs potentes y baladas emotivas. Conocidos como los «Chicos malos de Boston» y los «Toxic Twins» por la histórica lucha contra las adicciones de Tyler y Perry, Aerosmith fusionó el blues rock con el hard rock, definiendo el sonido de los años 70 y 90. Su discografía abarca 15 álbumes de estudio, 5 en vivo, 10 recopilatorios, 67 sencillos, 7 DVD y 33 videoclips, con ventas que superan los 150 millones de copias a nivel mundial, incluyendo 69,5 millones en EE.UU., lo que los convierte en la banda de hard rock estadounidense más exitosa de la historia. Desde su debut homónimo en 1973 hasta su último álbum, Music from Another Dimension! en 2012, lograron 21 entradas en el Top 40 del Billboard Hot 100, nueve números uno en Mainstream Rock Tracks, cuatro premios Grammy y diez MTV Video Music Awards. Su ingreso al Salón de la Fama del Rock en 2001 y su puesto 57 en la lista de los 100 mejores artistas de Rolling Stone en 2005 confirman su legado. A pesar de los altibajos, como las adicciones en los 80 y cambios en la formación, su resurgimiento con discos como Permanent Vacation (1987) y Get a Grip (1993) marcó una de las remontadas más espectaculares del rock. En 2024, tras problemas de salud de Tyler, la banda anunció su retiro definitivo, cerrando una carrera de más de cinco décadas.

Discografía de Aerosmith

Aerosmith (1973)

Get Your Wings (1974)

Toys in the Attic (1975)

Rocks (1976)

Draw the Line (1977)

Night in the Ruts (1979)

Rock in a Hard Place (1982)

Done with Mirrors (1985)

Permanent Vacation (1987)

Pump (1989)

Get a Grip (1993)

Nine Lives (1997)

Just Push Play (2001)

Honkin’ on Bobo (2004)

Music from Another Dimension! (2012)

Descubre sus canciones imprescindibles

¡Sumérgete en el universo sonoro de Aerosmith con una selección de sus temas más icónicos! Desde el himno inmortal Dream On, que marcó su debut, hasta la épica balada I Don’t Want to Miss a Thing, banda sonora de Armageddon, esta playlist captura la esencia de una banda que combinó la rebeldía del hard rock con la sensibilidad del blues. No te pierdas clásicos como Sweet Emotion, Walk This Way y Cryin’, que definieron generaciones y siguen resonando con la misma fuerza. ¡Enciende los altavoces y déjate llevar por los «Chicos malos de Boston»!

Videoclip Destacado

Revive la magia de los 90 con el icónico videoclip de Cryin’, uno de los más emblemáticos de Aerosmith. Este video, protagonizado por una joven Alicia Silverstone, captura la intensidad emocional de la canción con una narrativa visual que mezcla rebeldía y romance. Con Cryin’, la banda consolidó su reinado en la era de MTV, combinando riffs potentes y la voz inconfundible de Steven Tyler. ¡No te pierdas este clásico que marcó un hito en la historia del rock!

