Air es un dúo francés de música electrónica formado por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin en 1995 en Versalles. Su estilo, profundamente influenciado por los sonidos analógicos de los años 70 y artistas como Jean-Michel Jarre, Vangelis y Pink Floyd, se caracteriza por una mezcla de downtempo, ambient pop y space age pop. Su debut internacional llegó con el aclamado álbum Moon Safari (1998), que incluye clásicos como Sexy Boy, All I Need y La femme d’argent, y marcó un antes y un después en la música electrónica francesa.

A lo largo de su carrera, Air ha explorado múltiples facetas sonoras, desde la banda sonora de The Virgin Suicides (2000) para la película de Sofia Coppola, hasta trabajos más experimentales como 10 000 Hz Legend o Le voyage dans la lune. Su música ha sido utilizada en cine, televisión y publicidad, consolidando su estatus como referentes del sonido atmosférico y elegante. En 2025, celebran una gira mundial interpretando Moon Safari en directo, reafirmando su legado como pioneros del pop electrónico.

Discografía de Air

Moon Safari (1998)

10 000 Hz Legend (2001)

Talkie Walkie (2004)

Pocket Symphony (2007)

Love 2 (2009)

Le Voyage Dans La Lune (2012)

Sumérgete en el universo sonoro de Air con su playlist oficial, donde encontrarás joyas como All I Need, Kelly Watch the Stars o Cherry Blossom Girl. Esta selección te permitirá recorrer su evolución musical, desde los paisajes sonoros de Moon Safari hasta sus composiciones más cinematográficas.

Uno de los videoclips más emblemáticos de Air es Sexy Boy, lanzado en 1998 como parte de su álbum debut Moon Safari. Dirigido por Jean-Baptiste Mondino, el vídeo combina animación y estética retrofuturista para representar la figura de un gorila plateado que recorre paisajes urbanos y cósmicos. Esta criatura, símbolo de deseo y ambigüedad, se convierte en el eje visual de una narrativa surrealista que acompaña la sensualidad robótica del tema. El videoclip fue clave para consolidar la imagen de Air como pioneros del pop electrónico francés, y sigue siendo una referencia estética en la historia del género.

