Sobre Alanis Morissette

Alanis Morissette, nacida el 1 de junio de 1974 en Ottawa, Canadá, es una cantante, compositora, guitarrista, productora y actriz cuya voz de mezzosoprano y letras confesionales la convirtieron en un ícono del rock alternativo de los 90. Con más de 75 millones de discos vendidos, su tercer álbum, Jagged Little Pill (1995), revolucionó la música con 33 millones de copias, siendo el álbum debut más vendido de la historia y ganando cuatro Grammys, incluyendo Álbum del Año. Antes, bajo MCA Records Canada, lanzó dos álbumes de dance-pop, Alanis (1991) y Now Is the Time (1992), que, aunque exitosos en Canadá, no anticipaban el impacto global de Jagged Little Pill, creado tras mudarse a Los Ángeles y colaborar con Glen Ballard. Su discografía incluye Supposed Former Infatuation Junkie (1998), Under Rug Swept (2002), So-Called Chaos (2004), Flavors of Entanglement (2008), Havoc and Bright Lights (2012), Such Pretty Forks in the Road (2020) y The Storm Before the Calm (2022). Con 16 premios Juno, un premio BRIT y el reconocimiento de la ONU por promover la tolerancia, Morissette ha influido en generaciones con su honestidad emocional y su versatilidad, desde el post-grunge hasta la meditación sonora.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Alanis Morissette

Alanis (1991)

Now Is the Time (1992)

Jagged Little Pill (1995)

Supposed Former Infatuation Junkie (1998)

Under Rug Swept (2002)

So-Called Chaos (2004)

Flavors of Entanglement (2008)

Havoc and Bright Lights (2012)

Such Pretty Forks in the Road (2020)

The Storm Before the Calm (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo de Alanis Morissette, donde la rabia, la vulnerabilidad y la introspección se entrelazan en himnos atemporales. Desde la furia catártica de You Oughta Know hasta la gratitud serena de Thank U y la introspección de Reasons I Drink, esta playlist reúne lo mejor de su carrera, capturando su habilidad para transformar emociones crudas en arte universal. ¡Prepárate para un viaje emocional inolvidable!

Videoclip Destacado

El videoclip de Ironic, dirigido por Stéphane Sednaoui y estrenado en 1996, es una obra maestra visual que captura la esencia juguetona y reflexiva de Alanis Morissette. En él, Alanis interpreta a cuatro versiones de sí misma en un viaje por carretera dentro de un coche, cada una con una personalidad distinta: la conductora confiada, la pasajera melancólica, la soñadora y la rebelde. La estética invernal y los colores saturados refuerzan la ironía de la letra, creando un vídeo icónico que sigue resonando.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!