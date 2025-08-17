Sobre Albert Hammond Jr.

Albert Hammond Jr., nacido el 9 de abril de 1980 en Los Ángeles, California, es un talentoso guitarrista, cantante, compositor y diseñador de moda, conocido mundialmente como el guitarrista rítmico y ocasional solista de la icónica banda de rock neoyorquina The Strokes. Hijo del reconocido cantante y compositor británico Albert Hammond y de la exmodelo argentina Claudia Fernández, Hammond Jr. ha forjado una carrera musical que combina su trabajo con The Strokes con una prolífica trayectoria en solitario. Desde 1998, ha sido una pieza clave en el sonido indie rock y garage rock de la banda, contribuyendo con composiciones como Automatic Stop y solos memorables en canciones como Last Nite y Ize of the World. Su estilo distintivo, caracterizado por una postura única con la guitarra y un enfoque emocional en sus solos, ha influido en el estilo visual y sonoro de The Strokes. Como solista, debutó en 2006 con Yours to Keep, un álbum que marcó el inicio de una carrera en la que ha explorado sonidos más personales, desde el indie rock hasta el post-punk revival. Con cinco álbumes de estudio y varios EPs, su discografía en solitario refleja una evolución constante, destacando trabajos como Francis Trouble (2018) y Melodies on Hiatus (2023). A pesar de enfrentar desafíos personales, como una adicción a las drogas en los 2000 que superó tras rehabilitación en 2009, Hammond Jr. sigue siendo una figura influyente en el rock contemporáneo, colaborando con artistas como Julian Casablancas y Sean Lennon, y manteniendo una conexión única con sus raíces musicales y su herencia británica y gibraltareña.

Discografía de Albert Hammond Jr.

Yours to Keep (2006)

¿Cómo Te Llama? (2008)

Momentary Masters (2015)

Francis Trouble (2018)

Melodies on Hiatus (2023)

Sumérgete en el universo sonoro de Albert Hammond Jr. con una selección de sus temas más emblemáticos, que capturan la esencia de su talento como compositor y guitarrista. Desde los riffs pegajosos de In Transit hasta la energía introspectiva de Muted Beatings, esta playlist reúne una selección de canciones que recorren su carrera en solitario y destacan su capacidad para crear melodías inolvidables. ¡Déjate llevar por su estilo único y descubre por qué es una de las voces más auténticas del indie rock!

El videoclip de Muted Beatings, dirigido por Fraser RIGG, es una pieza visual elegante y emocional que complementa la energía melancólica y vibrante de la canción. En él, Albert Hammond Jr. interpreta a un personaje atrapado en una especie de bucle emocional, donde los recuerdos, las relaciones y las decisiones se entrelazan en una narrativa fragmentada. La estética es cinematográfica, con una paleta de colores cálidos y escenas que evocan una especie de romanticismo moderno y confuso. ¡No te lo pierdas!

