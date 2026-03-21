Sobre Alborotador Gomasio

La banda madrileña Alborotador Gomasio se consolidó durante la década de 2010 como uno de los referentes más vibrantes del indie pop y el noise pop underground en España. Formada por David Ripoll “Koldo”, Marco Antonio Corrales, Miguel López Breñas y Alberto Robla, el grupo destacó por un sonido combativo, emocional y urbano que mezclaba guitarras afiladas, ecos de post‑punk melódico y una sensibilidad heredera de la nueva ola española. Su discografía, publicada principalmente a través del sello Limbo Starr, incluye trabajos clave como Más humillante que doloroso, Los excesos de los niños y Luz y resistencia, en los que desarrollaron un estilo directo, generacional y profundamente honesto.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Alborotador Gomasio

Más Humillante que Doloroso (2013)

Los Excesos de los Niños (2015)

Luz y Resistencia (2018)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

Para sumergirte en el universo sonoro de Alborotador Gomasio, nada mejor que explorar una selección de sus temas más representativos: desde la intensidad emocional de “Los excesos de los niños” hasta la energía urgente de “En mi no hay calma”, pasando por himnos generacionales que capturan a la perfección su espíritu combativo y luminoso. Te invitamos a descubrir esta playlist y dejarte llevar por su mezcla de ruido, melodía y actitud:

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido de Alborotador Gomasio es “Los excesos de los niños”, una pieza que refleja la estética cruda y directa de la banda, acompañando uno de sus temas más emblemáticos. Su energía visual y su narrativa urbana lo convierten en una puerta de entrada perfecta al universo del grupo. ¡Puedes verlo aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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