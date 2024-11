Sobre Alice in Chains

Alice in Chains es una banda de rock estadounidense formada en Seattle en 1987. Originalmente compuesta por Layne Staley (voz), Jerry Cantrell (guitarra y voz), Mike Starr (bajo) y Sean Kinney (batería), la banda se destacó por su sonido único que fusiona el grunge con el heavy metal. Su primer álbum, Facelift (1990), les otorgó reconocimiento gracias al éxito del sencillo Man in the Box. En 1992, lanzaron Dirt, considerado uno de sus mejores trabajos, con canciones icónicas como Rooster y Would?. Tras la salida de Starr y su reemplazo por Mike Inez, la banda continuó su éxito con el EP Jar of Flies (1994) y el álbum homónimo de 1995.

La banda enfrentó una pausa prolongada debido a los problemas de adicción de Staley, que falleció en 2002. En 2005, la banda se reunió con William DuVall como nuevo vocalista, lanzando Black Gives Way to Blue (2009), The Devil Put Dinosaurs Here (2013) y Rainier Fog (2018). A lo largo de su carrera, han vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y han sido nominados a múltiples premios Grammy.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Alice In Chains

Facelift (1990)

Dirt (1992)

Alice in Chains (1995)

Black Gives Way to Blue (2009)

The Devil Put Dinosaurs Here (2013)

Rainier Fog (2018)

