Sobre Alien Tango

Alien Tango es el proyecto del músico murciano Alberto García, actualmente afincado en Londres, que ha conquistado la escena independiente con una propuesta tan inclasificable como fascinante. Su música es una mezcla explosiva de rock psicodélico, glam, pop, hip-hop, música oriental y samples de anime, todo ello envuelto en una estética surrealista y teatral que lo convierte en uno de los artistas más singulares del panorama actual.

Desde su debut en 2015 con el EP Supernatural Mango, Alien Tango ha ido construyendo un universo sonoro propio, donde conviven sintetizadores, sitares, acordeones y voces distorsionadas con helio. Su evolución ha sido constante, pasando por trabajos como Isla Bonita (2018) y Friends! (2020), hasta llegar a su primer álbum largo Kinda Happy, Kinda Sad (2023), que consolida su estilo y lo proyecta como una figura clave en la nueva psicodelia pop europea.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Alien Tango

Supernatural Mango – EP (2015)

Isla Bonita – EP (2018)

Friends! – EP (2020)

Kinda Happy, Kinda Sad (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Quieres adentrarte en el universo mutante de Alien Tango? Hemos preparado una playlist con sus canciones más representativas, desde los primeros experimentos sónicos hasta sus producciones más recientes. Ideal para quienes buscan una experiencia musical fuera de lo convencional, con humor, psicodelia y melodías pegajosas.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más destacados de Alien Tango es el de Sexy Time, una muestra perfecta de su universo visual y musical. No te lo pierdas.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!