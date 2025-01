Sobre Alt-j

Alt-J es una banda de rock indie británica formada en 2007 en Leeds. La banda está compuesta por Joe Newman (guitarra y voz principal), Gus Unger-Hamilton (teclados y voz) y Thom Green (batería). Su álbum debut, An Awesome Wave, lanzado en 2012, ganó el prestigioso Mercury Prize y los catapultó a la fama internacional. Con su sonido único que mezcla elementos de rock, folk y electrónica, Alt-J ha logrado crear una identidad musical distintiva. En 2014, lanzaron su segundo álbum, This Is All Yours, que debutó en el número uno en el Reino Unido. Su tercer álbum, Relaxer, fue lanzado en 2017 y continuó explorando nuevas direcciones sonoras. En 2022, publicaron su cuarto álbum, The Dream, consolidando su posición como una de las bandas más innovadoras de la escena musical actual.

Discografía de Alt-J

An Awesome Wave (2012)

This Is All Yours (2014)

Relaxer (2017)

The Dream (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del rock indie y la música experimental, Alt-J ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos hipnóticos de Breezeblocks hasta la melancolía de Matilda, su música te transportará a un mundo de sonidos únicos y letras intrigantes. No te pierdas temas como Left Hand Free, Tessellate y In Cold Blood. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más icónicos de Alt-J es 3WW. Este video, dirigido por Young Replicant, muestra una narrativa visual impresionante que complementa perfectamente la atmósfera de la canción. La cinematografía y la dirección artística hacen de este videoclip una obra de arte visual. ¡No te lo pierdas aquí!

