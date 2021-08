Aluna Francis nació en Londres en julio de 1988, de padre jamaicano y madre india. La primera incursión de Francis en la industria de la música se produjo cuando cantó en un grupo llamado My Toys Like Me, pero el éxito le llegó junto a George Reid en el dúo AlunaGeorge.

Tras su maternidad a finales de 2019, Francis preparó su primer disco en solitario, Renaissance, que publicó el 28 de agosto de 2020 a través de Mad Decent.

