Alvvays es una banda canadiense de indie pop formada en 2011 en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, y posteriormente establecida en Toronto, Ontario. La banda está compuesta por Molly Rankin (voz y guitarra), Kerri MacLellan (teclados), Alec O’Hanley (guitarra) y Sheridan Riley (batería). Su álbum debut homónimo, Alvvays, lanzado en 2014, alcanzó el primer lugar en las listas universitarias de Estados Unidos. En 2017, lanzaron su segundo álbum, Antisocialites, que ganó el Premio Juno al Álbum Alternativo del Año. Su tercer álbum, Blue Rev, lanzado en 2022, también recibió el mismo galardón y fue nominado al Premio Polaris Music Prize. La canción Belinda Says de Blue Rev fue nominada a Mejor Interpretación de Música Alternativa en los Premios Grammy.

Discografía de Alvvays

Alvvays 2014

Antisocialites 2017

Blue Rev 2022

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Alvvays, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Descubre temas icónicos como Archie, Marry Me y Dreams Tonite en la playlist This Is Alvvays.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip más popular de Alvvays en YouTube: Archie, Marry Me

