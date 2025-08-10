Sobre Amaral

Amaral, el dúo zaragozano formado por Eva Amaral (voz y composición) y Juan Aguirre (guitarra y composición), es uno de los pilares del pop rock español, con una carrera que abarca más de tres décadas y ha vendido más de cuatro millones de discos en todo el mundo. Desde su formación en 1992, han destacado por su estilo único que fusiona pop rock, folk rock y toques de música latina, con letras poéticas que exploran emociones, amor y crítica social. Su debut, Amaral (1998), marcó el inicio de su trayectoria, pero fue Estrella de mar (2002) el que los catapultó al éxito, ganando el MTV Europe Music Award y vendiendo 900,000 copias. Con nueve álbumes de estudio, incluyendo Pájaros en la cabeza (2005), el más vendido en España ese año, y su reciente Dolce Vita (2025), Amaral ha acumulado 15 discos de platino y colaboraciones con artistas como Moby, Chetes y Beto Cuevas. Su energía en directo y su capacidad para reinventarse, los han convertido en leyendas vivas de la música en español.

Discografía de Amaral

Amaral (1998)

Una pequeña parte del mundo (2000)

Estrella de mar (2002)

Pájaros en la cabeza (2005)

Gato negro◆Dragón rojo (2008)

Hacia lo salvaje (2011)

Nocturnal (2015)

Salto al color (2019)

Dolce Vita (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

¡Sumérgete en el universo vibrante de Amaral, donde la pasión y la poesía se entrelazan en cada acorde! Desde el icónico Sin ti no soy nada hasta la enérgica Kamikaze y la emotiva Mares igual que tú, el dúo zaragozano ofrece un repertorio que captura el alma del pop rock español. Esta playlist reúne sus grandes éxitos, perfectos para quienes quieran vibrar con su mezcla de melodías pegajosas y letras que tocan el corazón. ¡Prepárate para un viaje musical lleno de intensidad y autenticidad!

Videoclip Destacado

El videoclip de Sin ti no soy nada es una joya cinematográfica que encapsula la intensidad emocional de Amaral. Con una estética oscura y evocadora, el video combina la poderosa interpretación de Eva Amaral con imágenes que reflejan desamor y vulnerabilidad, creando una narrativa visual inolvidable. Este clásico de Estrella de mar es la puerta perfecta para descubrir la magia del dúo. ¡No te lo pierdas y déjate envolver por su energía!

