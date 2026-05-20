Sobre Amyl and the Sniffers

Amyl and the Sniffers es una banda australiana de punk y pub rock formada en Melbourne en 2016, integrada por la vocalista Amy Taylor, el guitarrista Declan Martens, el bajista Gus Romer y el batería Bryce Wilson. Su origen es tan característico como su sonido: los cuatro fundadores, entonces compañeros de piso, escribieron y grabaron su primer EP, Giddy Up, en apenas doce horas. Tras el EP Big Attraction (2017) y la firma con Rough Trade Records para el mercado internacional, el grupo irrumpió en el circuito global con su debut homónimo Amyl and the Sniffers (2019), ganador del ARIA Award al Mejor Álbum de Rock de ese año. Posteriormente, Comfort to Me (2021) debutó en el número 2 de los charts australianos y consolidó a la banda como uno de los actos en directo más electrizantes del planeta. Con Cartoon Darkness (2024), producido con una ambición sonora renovada, barrieron los ARIA Awards de 2025 llevándose cuatro galardones —entre ellos Álbum del Año y Mejor Grupo— y recibieron su primera nominación al Grammy por Mejor Actuación de Rock por el single «U Should Not Be Doing That». En octubre de 2025 publicaron «you’re a star» junto a Fred again.., mientras su gira mundial de 2026 los lleva a los festivales más grandes del planeta.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Amyl and the Sniffers

Amyl and the Sniffers (2019)

Comfort to Me (2021)

Cartoon Darkness (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Amyl and The Sniffers reúne los temas que definen la evolución artística de Amyl and the Sniffers. Canciones como «Guided by Angels», «Hertz», «Security», «U Should Not Be Doing That» o «Chewing Gum» muestran la ferocidad punk, la energía desbordante y la voz inconfundible de Amy Taylor. Una selección fundamental para entender por qué son considerados una de las mejores bandas de rock en directo del mundo.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Amyl and the Sniffers es «Guided by Angels», publicado en 2021 y dirigido por John Angus Stewart. El vídeo retrata a la banda en un entorno de energía cruda y desbordante que captura a la perfección la esencia de su directo. Este clip consolidó a Amy Taylor como una de las frontwoman más carismáticas e irreverentes de su generación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde van a presentar sus canciones en directo.

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