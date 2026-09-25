Sobre Anabel Lee

Anabel Lee es una banda catalana formada en Terrassa en 2019 por Víctor Mejías (voz), Albert Perdices “Perdi” (bajo) y Jordi Orellana (batería), a los que más tarde se unió Vio como guitarrista, consolidando así un cuarteto que se ha convertido en uno de los grupos más prometedores de la escena punk‑pop española. Su sonido, influido por el punk británico, el noise, la new wave y el punk rock, destaca por la energía visceral de sus directos y letras que mezclan vulnerabilidad emocional y actitud desafiante. Tras llamar la atención con versiones en clave punk‑pop como “Comprada”, “Enchochado de Ti” o reinterpretaciones que circularon ampliamente en redes, publicaron su álbum debut Anabel Lee en 2021, confirmándose como una de las bandas emergentes más seguidas del país. En 2023 lanzaron su segundo disco Ganamos Perdiendo y en 2026 publicaron su tercer álbum, Todas las vidas, en el que amplían su sonido con sintetizadores, vientos y colaboraciones junto a Sidonie, Despistaos y Magüi de Ginebras.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Anabel Lee

Anabel Lee (2021)

Ganamos Perdiendo (2023)

Todas las vidas (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Descubrir a Anabel Lee es sumergirse en un universo de punk‑pop directo, emocionante y lleno de personalidad. Su playlist This Is Anabel Lee reúne sus temas más representativos: desde el desgarro contagioso de “Me das Asco”, la explosión generacional de “La Mejor Canción del Año”, el desafío emocional de “Ven a jugar”, hasta el nuevo sonido luminoso y sintetizado de “Harto de paredes” o su celebrada reinterpretación de “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Una selección que permite recorrer, de un tirón, la evolución vertiginosa de una banda que ya se ha ganado un hueco imprescindible en la nueva escena alternativa española.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Anabel Lee es “La Mejor Canción del Año”, superando las 20.000 visualizaciones y convirtiéndose en la pieza audiovisual más popular de la banda. Energético, directo y con el espíritu descarado que caracteriza al grupo, el vídeo refleja a la perfección la identidad punk‑pop de Víctor Mejías, Perdi, Jordi y Vio, mezclando actitud, ironía generacional y una puesta en escena que captura su esencia cruda y emocional. Esta canción, incluida en su álbum debut Anabel Lee (2021), actúa además como uno de los himnos más reconocibles del grupo, imprescindible para comprender su ascenso dentro de la nueva escena alternativa española.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

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