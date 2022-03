Sobre Anaïs Mitchell

Anaïs Mitchell, nacida el 26 de marzo de 1981, es una cantautora, músico y dramaturga estadounidense que ha publicado, hasta el momento, siete álbumes, incluyendo Hadestown (2010), Young Man in America (2012), y Child Ballads (2013)

Discografía de Anaïs Mitchell

The Song They Sang… When Rome Fell (2002)

Hymns for the Exiled (2004)

The Brightness (2007)

Country E.P. (2008)

Hadestown (2010)

Young Man in America (2012)

Child Ballads (2013)

Xoa (2014)

Anaïs Mitchell (2022)

