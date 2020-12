BIOGRAFÍA DE ANDREW BIRD

Aunque metió el pie en el negocio tocando el violín con Squirrel Nut Zippers, Andrew Bird voló solo enseguida para convertirse en una de las figuras más relevantes del neo swing. En marcha desde 1996, ha grabado desde entonces doce discos en los que se acerca al pop y al rock indie con temazos en los que siempre brilla su incendiario violín, aunque también es un fantástico guitarrista y posee una voz personal con mucho gancho. ¡No te pierdas su manera de silbar!

DISCOGRAFÍA DE ANDREW BIRD

Music of Hair (1996)

Thrills – con Bowl of Fire (1998)

Oh! The Grandeur – con Bowl of Fire (1999)

The Swimming Hour – con Bowl of Fire (2001)

Weather Systems (2003)

Andrew Bird & the Mysterious Production of Eggs (2005)

Armchair Apocrypha (2007)

Noble Beast (2009)

Break It Yourself (2012)

Hands of Glory (2012)

Things Are Really Great Here, Sort Of… (2014)

Echolocations: Canyon (2015)

Are You Serious (2016)

Echolocations: River (2017)

My Finest Work Yet (2019)

Hark! (2020)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

