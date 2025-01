Sobre Angel Olsen

Angel Olsen es una cantautora estadounidense conocida por su distintiva voz y letras emocionalmente crudas. Nacida en St. Louis, Missouri, Olsen comenzó su carrera musical como vocalista secundaria de Bonnie «Prince» Billy antes de lanzarse como solista. Su primer EP, Strange Cacti, fue lanzado en 2011, seguido por su álbum debut Half Way Home en 2012. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019), Whole New Mess (2020) y Big Time (2022). Su música abarca géneros como el indie folk, indie rock y country alternativo, y ha colaborado con artistas notables como Tim Kinsella y LeRoy Bach. Olsen ha sido elogiada por su capacidad para transmitir vulnerabilidad y autenticidad a través de sus canciones, lo que la ha convertido en una figura destacada en la escena musical contemporánea.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Angel Olsen

Half Way Home (2012)

Burn Your Fire for No Witness (2014)

My Woman (2016)

All Mirrors (2019)

Whole New Mess (2020)

Big Time (2022)

