Animal Collective es una banda de pop experimental estadounidense formada en Baltimore, Maryland. La banda está compuesta por Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb) y Geologist (Brian Weitz). Desde su formación en 2000, Animal Collective ha sido conocida por su enfoque innovador y su capacidad para mezclar diversos géneros musicales, incluyendo el folk, el noise y la electrónica. Su primer álbum, Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, fue lanzado en 2000 bajo los nombres de Avey Tare y Panda Bear. A lo largo de los años, la banda ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como Sung Tongs (2004), Feels (2005) y Merriweather Post Pavilion (2009), que es considerado uno de sus trabajos más influyentes. En 2023, lanzaron su álbum más reciente, Isn’t It Now?, consolidando su reputación como una de las bandas más creativas y experimentales de la escena musical.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Animal Collective

Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (2000)

Danse Manatee (2001)

Campfire Songs (2003)

Here Comes the Indian (2003)

Sung Tongs (2004)

Feels (2005)

Strawberry Jam (2007)

Merriweather Post Pavilion (2009)

Centipede Hz (2012)

Painting With (2016)

Time Skiffs (2022)

Isn’t It Now? (2023)

