Sobre Anni B Sweet

Anni B Sweet, nombre artístico de Ana Fabiola López Rodríguez (Málaga, 13 de mayo de 1987), es una cantautora y música española cuyo estilo, suave y melancólico, bebe del folk acústico, el indie pop y la neopsicodelia. Compone canciones desde los siete años, sobre los samples de un órgano de juguete, y a comienzos de 2008, ya instalada en Madrid para estudiar Arquitectura, empezó a subirse a los escenarios de los Open Mics animada por amigos que habían escuchado su voz. Grabó su primera maqueta con Javier Doria (The Melocotons) y Brian Hunt (Templeton, Half Foot Outside), ganó el concurso de maquetas de la revista Mondo Sonoro y fichó por Subterfuge Records, con quienes en 2009 publicó su primer álbum, Start, Restart, Undo, editado en once países.

Su nombre artístico nació casi por accidente: al crear su perfil de Myspace escuchando «Johnny B. Goode» de Chuck Berry, una amiga le sugirió «Anni B Sweet» («Anni, sé dulce»), señalando que su voz era muy dulce, pero sus letras no tanto. Tras Oh, Monsters! (2012), un disco oscuro y eléctrico mezclado por Phil Vinall (Radiohead, Placebo, Pulp), y Chasing Illusions (2015), llegó en 2019 su giro definitivo: Universo por estrenar, su primer álbum íntegramente en castellano, producido junto a James Bagshaw de Temples y con el single «Buen Viaje» como bandera de una nueva etapa más pop y luminosa.

En 2022 sorprendió con Burbuja cómoda y elefante inesperado, un proyecto a partes iguales con Los Estanques (Íñigo Bregel), colaboración que la banda cántabra explicaría en detalle en una entrevista posterior con CrazyMinds y que también protagonizó el anuncio de su disco «Uve». Desde entonces, Anni B Sweet se ha convertido en una de las colaboradoras más solicitadas de la escena indie española: puso su voz en «Como la piedra que flota» en el reciente concierto de León Benavente en el Movistar Arena, cantó junto a Ángel Stanich en «Carretera o trueno» y ha encabezado carteles como el del Brisa Festival de Málaga, su ciudad natal.

En mayo de 2026 anunció su regreso en solitario con Alegría, su quinto álbum de estudio, previsto para octubre y adelantado por el single «Adiós con Alegría», producido de nuevo junto a James Bagshaw e inspirado en el surrealismo de André Breton. El single, sumergido en la psicodelia de los años sesenta con mellotron y ráfagas de cuerda, marca el regreso de la malagueña siete años después de «Universo por estrenar». Ese mismo mes de junio, Anni B Sweet volvió también a Granada, ciudad que la adoptó musicalmente hace años, para poner voz a «Momentos» junto a Pedro de Dios (Guadalupe Plata) en la relectura de Los Ángeles que abre el proyecto El Eco de Los Ángeles, homenaje al 50 aniversario de la muerte de Poncho González.

Discografía de Anni B Sweet

Start, Restart, Undo (2009)

Oh, Monsters! (2012)

(2012) Ridiculous Games, EP (2013)

Chasing Illusions (2015)

Universo por estrenar (2019)

(2019) Burbuja cómoda y elefante inesperado, con Los Estanques (2022)

Alegría (2026, en preparación)

Descubre sus canciones imprescindibles

De la delicadeza folk de sus inicios al pop luminoso de «Buen Viaje» o la psicodelia sesentera de «Adiós con Alegría», esta playlist reúne lo esencial de la trayectoria de Anni B Sweet: una de las voces más reconocibles y queridas de la música independiente española.

Videoclip Destacado

El videoclip de «Buen Viaje» (2019) marcó el momento en que Anni B Sweet decidió cantar íntegramente en castellano por primera vez, abriendo la etapa más pop y accesible de su carrera. Con casi diez millones de escuchas en Spotify, sigue siendo su canción más reconocible y un ejemplo perfecto de esa «canción de la primavera» luminosa, pegadiza y llena de electrónica retrofuturista que define «Universo por estrenar».

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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