Sobre Aphex Twin

Aphex Twin, cuyo nombre real es Richard David James, es un músico, productor y DJ británico conocido por su trabajo en la música electrónica desde 1988. Su estilo idiosincrático abarca géneros como el techno, ambient, acid y jungle, y ha sido descrito como una figura pionera en el género de la música dance inteligente (IDM)1. James comenzó su carrera DJeando en fiestas y clubes alrededor del suroeste de Inglaterra en los años 80. Su debut EP, Analogue Bubblebath, lanzado en 1991, le ganó una temprana base de seguidores. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como Selected Ambient Works 85–92 y Richard D. James Album, y ha ganado un Grammy por su álbum Syro en 2014.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Aphex Twin

Selected Ambient Works 85–92 (1992)

Selected Ambient Works Volume II (1994)

…I Care Because You Do (1995)

Richard D. James Album (1996)

Drukqs (2001)

Syro (2014)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Aphex Twin con esta playlist seleccionada de sus canciones más emblemáticas. Desde los primeros éxitos lo-fi hasta sus producciones más recientes, esta lista te llevará por un viaje musical lleno de emociones y reflexiones. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Come to Daddy de Aphex Twin, dirigido por Chris Cunningham, es una pieza audiovisual inquietante y perturbadora. Con una estética oscura y escenas surrealistas, el video muestra figuras deformadas y escenarios industriales desolados. La combinación de imágenes impactantes y la música abrasiva de Aphex Twin crea una atmósfera de pesadilla. Es una obra que desafía las convenciones y sumerge al espectador en un mundo de caos y desasosiego.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.