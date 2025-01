Sobre Arctic Monkeys

Arctic Monkeys es una banda británica de indie rock formada en Sheffield en 2002. El grupo está compuesto por Alex Turner (voz y guitarra), Jamie Cook (guitarra), Nick O’Malley (bajo) y Matt Helders (batería). Su primer álbum de estudio, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, lanzado en 2006, se convirtió en el álbum debut más vendido en la historia del Reino Unido. A lo largo de su carrera, han lanzado siete álbumes de estudio, incluyendo Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013), Tranquility Base Hotel & Casino (2018) y The Car (2022). La banda es conocida por su capacidad para evolucionar su sonido y su último álbum, The Car, ha sido aclamado por la crítica y ha consolidado su posición como una de las bandas más influyentes de su generación.

Discografía de Arctic Monkeys

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006)

Favourite Worst Nightmare (2007)

Humbug (2009)

Suck It and See (2011)

AM (2013)

Tranquility Base Hotel & Casino (2018)

The Car (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para aquellos que quieran sumergirse en la música de Arctic Monkeys, podemos hacer un repaso por la playlist con sus grandes éxitos. Esta colección incluye algunas de sus canciones más emblemáticas y es una excelente manera de descubrir la evolución de su sonido. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de su popular canción Do I Wanna Know? en YouTube. Este video, lanzado en 2013, ha acumulado millones de visitas y es conocido por su animación hipnótica y su pegajosa melodía. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE ARCTIC MONKEYS

