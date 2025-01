Sobre Atoms For Peace

Atoms For Peace es una supergrupo de rock alternativo formado en 2009 por el carismático cantante y compositor Thom Yorke de Radiohead, el bajista Flea de Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrich, el baterista Joey Waronker y el percusionista Mauro Refosco. La banda se formó inicialmente para interpretar las canciones del álbum en solitario de Yorke, The Eraser. En 2013, lanzaron su único álbum de estudio, Amok, que combina la música electrónica de Yorke con las improvisaciones de la banda. El álbum recibió críticas mayormente positivas y fue seguido por una gira por Europa, Estados Unidos y Japón. A lo largo de los años, los miembros de la banda han colaborado intermitentemente en diversos proyectos.

Discografía de Atoms For Peace

Amok (2013)

Sumérgete en el universo musical de Atoms For Peace con esta playlist seleccionada. Desde la intensidad de Default hasta la experimentación de Ingenue, esta colección captura la esencia de la banda. No te pierdas temas icónicos como Before Your Very Eyes… y Judge Jury and Executioner. ¡Escúchalo aquí!

Descubre su videoclip más emblemático, Ingenue. Este video muestra a Thom Yorke y la bailarina Fukiko Takase interpretando una coreografía hipnótica y minimalista. La canción es una muestra perfecta de la fusión de música electrónica y rock experimental que caracteriza a la banda. ¡No te lo pierdas aquí!

