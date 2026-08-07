Sobre Babyshambles

Babyshambles nacieron en Londres en 2003 como la vía de escape de Pete Doherty tras su tormentosa salida de The Libertines, marcada por sus problemas de adicción. Con el guitarrista Patrick Walden como principal cómplice creativo, la banda debutó en 2005 con Down In Albion, grabado en plena tormenta mediática en torno a su cantante y que, pese a todo, se convirtió en un clásico instantáneo del indie británico gracias a himnos como “Fuck Forever” y “Killamangiro”. Le siguieron Shotter’s Nation (2007) y Sequel To The Prequel (2013), antes de que el grupo entrara en un largo parón a partir de 2014.

Tras una reunión anunciada a finales de 2024 y consolidada sobre los escenarios en 2025, año marcado por la pérdida de Walden, Babyshambles retomaron la actividad con el single “Dandy Hooligan” y el álbum en directo Live At KOKO (2026), grabado en el concierto que cerró su gira de reunión en Londres.

Discografía de Babyshambles

Down In Albion (2005)

Shotter’s Nation (2007)

Sequel To The Prequel (2013)

Live At KOKO (2026, álbum en directo)

Descubre sus canciones imprescindibles

El repertorio de Babyshambles combina la elegancia callejera y la fragilidad más melódica del indie británico de los 2000. La playlist This Is Babyshambles reúne sus temas imprescindibles, desde “Fuck Forever” y “Killamangiro” hasta “Delivery” o “What Katy Did Next”, un recorrido perfecto por más de veinte años de una banda tan errática como querida.

Videoclip Destacado

El videoclip más icónico de Babyshambles es el de “Fuck Forever”, su single más exitoso y número cuatro en la lista de singles del Reino Unido. Dirigido por Jez Murrell y rodado en la granja urbana de Spitalfields, en el este de Londres, el vídeo incluye un cameo de Kate Moss y se convirtió, pese a la polémica inicial por su título, en el cierre habitual de los conciertos de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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