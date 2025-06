Sobre Bad Bunny

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio (nacido el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico), es un rapero, cantante y compositor puertorriqueño que ha transformado la música latina y global con su estilo innovador de reggaetón y trap latino. Criado en una familia humilde, con un padre camionero y una madre maestra, Benito cantó en un coro de iglesia hasta los 13 años y comenzó a escribir canciones a los 14, inspirado por ídolos como Daddy Yankee, Tego Calderón y Héctor Lavoe. Su gran oportunidad llegó en 2016 con el sencillo Diles, que lo llevó a firmar con Hear This Music tras ser descubierto en SoundCloud. Su ascenso meteórico incluyó colaboraciones con J Balvin, Ozuna y Cardi B, destacando I Like It (2018), que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Su debut X 100pre (2018) y los álbumes YHLQMDLG (2020), El Último Tour Del Mundo (2020) y Un Verano Sin Ti (2022) rompieron récords, con este último liderando el Billboard 200 por 13 semanas y siendo el primer álbum en español nominado a Álbum del Año en los Grammy. En 2025, lanzó Debí Tirar Más Fotos, que debutó en el número 1 y refleja sus raíces puertorriqueñas con plena, jíbaro y salsa. Con 3 Grammy, 11 Latin Grammy, 8 Billboard Music Awards y 170 millones de discos vendidos, Bad Bunny es el primer artista no angloparlante en ser el más reproducido en Spotify (2020-2022). Su Debí Tirar Más Fotos World Tour comienza en 2025, consolidando su impacto cultural global.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Bad Bunny

X 100pre (2018)

Oasis (con J Balvin) (2019)

YHLQMDLG (2020)

El Último Tour Del Mundo (2020)

Un Verano Sin Ti (2022)

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023)

Debí Tirar Más Fotos (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo vibrante de Bad Bunny con una selección de sus temas más icónicos. Desde el explosivo Dákiti (feat. Jhay Cortez) hasta el nostálgico Tití Me Preguntó y el reciente Baile Inolvidable de Debí Tirar Más Fotos, esta playlist captura su fusión de reggaetón, trap latino y ritmos puertorriqueños como plena y salsa. Perfecta para quienes buscan energía, letras auténticas y un sonido que define una generación, esta colección es una puerta al fenómeno de Bad Bunny. ¡Siente el perreo!

Videoclip Destacado

Sumérgete en la explosión cultural del videoclip de Tití Me Preguntó de Bad Bunny, un destacado de Un Verano Sin Ti (2022) que captura la esencia festiva de Puerto Rico. Dirigido por STILLZ, el video muestra a Benito en una vibrante fiesta callejera, rodeado de bailarines, músicos y una multitud que celebra con perreo intenso y ritmos de reggaetón. La estética colorida refleja la energía despreocupada de la canción, mientras Bad Bunny interpreta con carisma su narrativa sobre el amor fugaz y la vida fiestera. ¡Un viaje visual que te hará bailar sin parar!

