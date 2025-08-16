Sobre Bad Gyal

Bad Gyal, cuyo nombre real es Alba Farelo i Solé, es una cantante, compositora y actriz española nacida el 7 de marzo de 1997 en Vilassar de Mar, Cataluña. Con tan solo 28 años, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana en España, fusionando géneros como el reguetón, dancehall y trap con un estilo único que combina ritmos pegajosos, letras audaces y una estética vanguardista. Su carrera despegó en 2016 con el lanzamiento de su primer sencillo, Pai, una versión catalana de Work de Rihanna, que rápidamente acumuló millones de visitas en YouTube. Desde entonces, ha publicado un álbum de estudio, La Joia (2024), dos mixtapes, Slow Wine Mixtape (2016) y Worldwide Angel (2018), y dos EPs, Warm Up (2021) y Sound System: The Final Releases (2021). Su catálogo incluye colaboraciones con artistas de renombre como Rauw Alejandro, Omar Montes, Anitta y Quevedo, acumulando 19 Discos de Platino y 5 Discos de Oro. En 2022, ganó el MTV EMA como Mejor Artista Española, y en 2023 recibió el Premio Talento Joven Internacional de La Vanguardia. Su música, caracterizada por letras que promueven la libertad sexual y la independencia femenina, ha resonado globalmente, llevándola a giras por Europa, América y Asia. Además, Bad Gyal ha incursionado en la moda, colaborando con marcas como Loewe y Charlotte Tilbury, y en 2024 fue portada de Vogue España.

Discografía de Bad Gyal

Slow Wine Mixtape (2016)

Worldwide Angel (2018)

Warm Up (2021)

La Joia (2024)

Sumérgete en el universo sonoro de Bad Gyal, donde los ritmos caribeños se encuentran con la actitud rebelde del trap y el dancehall. Desde himnos bailables como Fiebre y Zorra hasta colaboraciones explosivas como Chulo pt.2 con Tokischa y Young Miko, su música es una invitación a moverte sin parar. No te pierdas Alocao, su colaboración con Omar Montes, que alcanzó el número 1 en España, o Flow 2000, un tema que define su estilo inconfundible. ¡Haz clic y déjate llevar por esta playlist con lo mejor de Bad Gyal!

Si quieres conocer el impacto visual de Bad Gyal, no puedes perderte el videoclip de Chulo pt.2, una colaboración con Tokischa y Young Miko que ha conquistó las plataformas digitales. Dirigido por Artasans y grabado en Barcelona, este vídeo combina una estética urbana vibrante con coreografías electrizantes, reflejando la energía arrolladora de la canción. ¡No te lo pierdas y descubre por qué Bad Gyal es un ícono!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

