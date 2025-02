Sobre Band of Horses

Band of Horses es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 2004 en Seattle por Ben Bridwell. Su estilo musical combina elementos de indie rock, folk y rock sureño, creando un sonido distintivo y emotivo. Su primer álbum, Everything All the Time, lanzado en 2006, les catapultó a la fama con éxitos como The Funeral y Monsters. A lo largo de los años, han lanzado varios álbumes aclamados, incluyendo Cease to Begin (2007), Infinite Arms (2010), Mirage Rock (2012), Why Are You OK (2016) y Things Are Great (2022). Con una carrera llena de éxitos y reconocimientos, Band of Horses ha consolidado su lugar como una de las bandas más influyentes de la última década.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Band of Horses

Everything All the Time (2006)

Cease to Begin (2007)

Infinite Arms (2010)

Mirage Rock (2012)

Why Are You OK (2016)

Things Are Great (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo musical de Band of Horses, te invitamos a descubrir su playlist con las principales canciones del grupo. Desde los éxitos iniciales como The Funeral hasta las más recientes como Warning Signs, esta selección te llevará a través de su evolución musical y te permitirá disfrutar de su inconfundible estilo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de la banda y sumérgete en su propuesta visual y sonora. The Funeral es uno de sus videos más emblemáticos, capturando la esencia de la banda y su capacidad para crear imágenes poderosas y emotivas. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.