Sobre Banks

Banks, cuyo nombre real es Jillian Rose Banks, es una cantante y compositora estadounidense nacida el 16 de junio de 1988 en Orange County, California. Su carrera musical despegó en 2013 con el lanzamiento de dos EPs, Fall Over y London. En 2014, lanzó su primer álbum de estudio, Goddess, que recibió críticas positivas y alcanzó el puesto número 12 en el Billboard 200. Su sencillo Beggin for Thread obtuvo la certificación de platino por la RIAA. En 2016, Banks lanzó su segundo álbum, The Altar, que también fue bien recibido y alcanzó el puesto número 17 en el Billboard 200. Su tercer álbum, III, lanzado en 2019, fue aclamado por la crítica y alcanzó el puesto número 21 en el Billboard 200. En 2022, lanzó su cuarto álbum, Serpentina, que continuó mostrando su evolución artística y su capacidad para fusionar el pop alternativo con el R&B y el electropop.

Banks es conocida por su estilo musical oscuro y atmosférico, así como por sus letras confesionales y emotivas. Su música ha sido descrita como una mezcla de hip-hop esquelético y pop hipnótico, con una voz que planea sobre las canciones con libertad y melancolía.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Banks

Goddess (2014)

The Altar (2016)

III (2019)

Serpentina (2022)

Off with Her Head (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Descubre la magia de Banks a través de sus canciones más emblemáticas. Desde el hipnótico Beggin for Thread hasta el emotivo Waiting Game, su música te llevará a un viaje emocional único. No te pierdas temas como Gemini Feed y Gimme, que muestran su capacidad para fusionar letras profundas con ritmos envolventes. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip más conocido de Banks es Beggin for Thread. Este video, lanzado en 2014, muestra la estética oscura y cautivadora de la artista, con imágenes hipnóticas y una coreografía que complementa perfectamente la intensidad de la canción. La dirección artística y la cinematografía del video han sido ampliamente elogiadas, consolidando a Beggin for Thread como uno de los videoclips más icónicos de su carrera. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!