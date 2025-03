Sobre Bastille

Bastille es una banda británica de pop alternativo formada en Londres en 2010 por el cantante y compositor Dan Smith. Originalmente concebido como un proyecto en solitario, pronto evolucionó a un cuarteto con la incorporación de Chris Wood, Will Farquarson y Kyle Simmons. Su nombre rinde homenaje al Día de la Bastilla, que coincide con el cumpleaños de Smith. La banda debutó con el sencillo Flaws/Icarus en 2011, seguido por el EP Laura Palmer. Su primer álbum, Bad Blood (2013), los catapultó a la fama con éxitos como Pompeii. Desde entonces, han lanzado discos como Wild World (2016), Doom Days (2019) y Give Me the Future (2022), consolidándose como referentes del synth-pop y el indie rock.

Discografía de Bastille

Bad Blood (2013)

Wild World (2016)

Doom Days (2019)

Give Me the Future (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Bastille con una selección de sus canciones más icónicas. Desde el himno Pompeii hasta colaboraciones como Happier con Marshmello, su repertorio combina melodías pegadizas y letras profundas. Esta playlist es perfecta para descubrir su evolución sonora y su capacidad para conectar con el público. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Of The Night es uno de los más emblemáticos de Bastille. Con una narrativa intrigante y una estética oscura, este video captura la esencia creativa de la banda. Es una reinterpretación de clásicos de los 90 con un toque moderno que no deja indiferente. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

