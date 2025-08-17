Dom 17 agosto 2025
BAT FOR LASHES

Sobre Bat For Lashes

Bat For Lashes, el proyecto solista de la talentosa Natasha Khan, es una de las propuestas más singulares y evocadoras del indie pop y el rock alternativo británico. Nacida el 25 de octubre de 1979 en Londres, Natasha ha cautivado al mundo con su estilo único, que fusiona elementos de dream pop, electrónica y folk con una sensibilidad cinematográfica. Desde su debut en 2006 con Fur and Gold, un álbum nominado al Mercury Music Prize, ha construido una carrera marcada por la experimentación y la profundidad emocional. Su discografía incluye seis álbumes de estudio, cada uno explorando temáticas introspectivas y narrativas visuales, desde el misticismo de Two Suns (2009) hasta la exploración de la maternidad en The Dream of Delphi (2024). Comparada con artistas como Björk, Kate Bush y Tori Amos, Bat For Lashes destaca por su uso distintivo del falsete, su destreza en múltiples instrumentos (piano, guitarra, clavicémbalo y autoarpa) y su capacidad para crear atmósferas envolventes. Su trayectoria también incluye colaboraciones notables, como el proyecto Sexwitch con Toy y Dan Carey, y actuaciones en vivo que combinan espectáculo visual con una presencia magnética. Actualmente radicada en Los Ángeles, Natasha Khan continúa evolucionando, consolidándose como una figura imprescindible en la música alternativa.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Bat For Lashes

  • Fur and Gold (2006)
  • Two Suns (2009)
  • The Haunted Man (2012)
  • The Bride (2016)
  • The Dream of Delphi (2024)
  • Lost Girls (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Bat For Lashes con una selección de sus temas más emblemáticos, donde la magia de Natasha Khan brilla en cada nota. Desde el hipnótico Daniel, que evoca un romance etéreo, hasta la introspectiva Laura, cargada de melancolía, esta playlist reúne lo mejor de su carrera, perfecta para quienes buscan emociones profundas y melodías envolventes. ¡No dejes pasar la oportunidad de explorar su mundo musical!

Videoclip Destacado

El videoclip de Daniel, uno de los temas más icónicos de Bat For Lashes, es una obra visual cargada de simbolismo, nostalgia y misticismo. Natasha Khan, con su estilo etéreo y cinematográfico, nos sumerge en una narrativa que mezcla lo fantástico con lo emocional, evocando recuerdos de juventud y figuras míticas. La estética del vídeo, con tonos oscuros y elementos sobrenaturales, refuerza la atmósfera melancólica de la canción, mientras Khan se convierte en una heroína que busca consuelo en un mundo onírico. Es una pieza que combina arte visual y música con una sensibilidad única, reafirmando el sello personal de la artista.

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

