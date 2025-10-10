Sobre Beck

Beck Hansen, nacido en Los Ángeles en 1970, es uno de los artistas más versátiles e innovadores de la música contemporánea. Su carrera comenzó en los circuitos anti-folk de Nueva York y explotó en 1994 con Loser, un himno generacional que mezclaba rap, folk y sarcasmo. Desde entonces, Beck ha transitado por el funk, el hip-hop, el rock alternativo, el country y la electrónica, reinventándose con cada disco.

Su obra maestra Odelay (1996), producida por los Dust Brothers, consolidó su estilo de collage sonoro y le valió dos premios Grammy. En Mutations (1998) y Sea Change (2002), mostró su faceta más introspectiva y melódica, mientras que Midnite Vultures (1999) y Guero (2005) lo devolvieron al terreno del funk y los ritmos urbanos. En 2014, Morning Phase le otorgó el Grammy al Álbum del Año, y con Colors (2017) y Hyperspace (2019), se adentró en el pop electrónico y colaboró con Pharrell Williams.

A lo largo de más de tres décadas, Beck ha demostrado una capacidad única para absorber influencias, romper géneros y mantenerse relevante sin perder su identidad artística.

Discografía de Beck

Golden Feelings (1993)

Stereopathetic Soulmanure (1994)

Mellow Gold (1994)

One Foot in the Grave (1994)

Odelay (1996)

Mutations (1998)

Midnite Vultures (1999)

Sea Change (2002)

Guero (2005)

The Information (2006)

Modern Guilt (2008)

Morning Phase (2014)

Colors (2017)

Hyperspace (2019)

¿Quieres explorar el universo sonoro de Beck? Esta playlist reúne sus temas más emblemáticos: desde el irreverente Loser hasta el melancólico Lost Cause, pasando por el funk de Sexx Laws y el pop brillante de Dreams. Una travesía musical que revela todas sus facetas. Escúchala aquí:

El videoclip de Loser es una cápsula visual de los años 90: surrealista, casero y lleno de referencias absurdas. Refleja el espíritu irreverente con el que Beck irrumpió en la escena musical. Un clásico que marcó el inicio de una carrera impredecible.

