Sobre Been Stellar

Been Stellar es una banda de indie rock formada en Detroit, Los Ángeles y Brasil. La banda se caracteriza por su energía contagiosa y su sonido distintivo que combina elementos de shoegaze y post-punk. Los miembros de la banda, Sam Slocum y Skyler Knapp, se conocieron en la escuela secundaria y más tarde se unieron a Dominic Gould, Miles Camiener y Michael Lynch para formar el grupo. Con la incorporación de Nando Dale y Laila Wayans, la banda ha crecido en popularidad, especialmente en la escena musical de Nueva York.

Fuentes: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Been Stellar

Sells Out (2017)

Scream From New York, NY (2024)

Descubre las canciones imprescindibles de Been Stellar

Para sumergirte en el universo musical de Been Stellar, te invito a explorar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Aquí encontrarás una selección de sus mejores canciones que capturan la esencia de su sonido único y su pasión por la música.

Videoclip destacado de Been Stellar

No te pierdas el videoclip oficial de All In One, una canción que destaca por su energía vibrante y su mensaje poderoso.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí!