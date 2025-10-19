Dom 19 octubre 2025
BEJO

Artistas
Autor: CrazyMinds
Sobre Bejo

Bejo, nombre artístico de Borja Jiménez Mérida, es un rapero, compositor y artista visual nacido el 14 de marzo de 1994 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Su estilo irreverente, colorido y lleno de juegos lingüísticos lo ha convertido en una figura única dentro del hip hop español. Comenzó a escribir canciones en 2006 y se dio a conocer como parte del grupo Locoplaya, junto a Don Patricio y Uge Fernández, con quienes compartió una estética isleña y desenfadada que conectó rápidamente con el público joven.

A lo largo de su carrera, Bejo ha desarrollado una identidad artística marcada por el humor, la crítica social y una estética visual muy personal. Su flow vacilón y su habilidad para rimar con originalidad lo han llevado a colaborar con artistas como Cráneo, Sloth Brite, Cookin Soul y Dj Pimp. Además, ha sido nominado al Goya por la canción Nuestra playa eres tú para la película Maktub.

Su discografía incluye álbumes que reflejan su evolución sonora, desde el tono festivo de Hipi Hapa Vacilanduki hasta la introspección de Tripi Hapa. En paralelo, ha cultivado una faceta como pintor, consolidando su universo artístico bajo el concepto de “bejismo”.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Bejo

  • Hipi Hapa Vacilanduki (2017)
  • Parafernalio (2018)
  • Chachichacho (2020)
  • Tripi Hapa (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo creativo de Bejo, te recomendamos escuchar su playlist oficial. En ella encontrarás temas como Mucho, Pasión de Pardelas o Amigos Desconocidos, que resumen su estilo único y su capacidad para reinventar el rap con humor y frescura.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más populares de Bejo es MUCHO, una explosión visual que acompaña su tema más reproducido, con más de 17 millones de visualizaciones. Este vídeo, dirigido por Álvar Alonso y Cachi Richi, refleja a la perfección su estética surrealista y su capacidad para sorprender.

¡Descubre más artistas aquí

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

