Sobre Benjamin Clementine

Benjamin Sainte-Clémentine es un artista y compositor de ascendencia francesa y británica. Nacido en Londres, Sainte-Clémentine comenzó a tocar la guitarra y a cantar en su adolescencia y más tarde comenzó a componer sus propias canciones. Tras varios años viviendo en la calle y tocando en la escena musical de la capital británica, Sainte-Clémentine firmó con la discográfica Universal Music Group y lanzó su álbum debut, At Least for Now, en 2015. El álbum recibió críticas positivas y Sainte-Clémentine ganó el Premio Mercury a la Mejor Nueva Música del Año en 2015. Con su voz única y su estilo de piano lleno de alma y experimental, Benjamin Clementine se ha convertido en uno de los artistas más innovadores de su generación.

Discografía de Benjamin Clementine

At Least for Now (2015)

I Tell a Fly (2017)

And I Have Been (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos