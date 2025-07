Sobre Benson Boone

Benson Boone, nacido el 25 de junio de 2002 en Monroe, Washington, es un cantante y compositor estadounidense que ha irrumpido en la escena pop con una mezcla de baladas emotivas y un carisma escénico arrollador. Su carrera despegó en 2021 tras ganar popularidad en TikTok, donde compartía fragmentos de su música, acumulando millones de seguidores. Tras una breve participación en American Idol (temporada 19), donde se retiró antes de la ronda de Hollywood para enfocarse en su carrera, Boone llamó la atención de Dan Reynolds de Imagine Dragons, quien lo firmó con Night Street Records en alianza con Warner Records. Su sencillo debut, Ghost Town (2021), alcanzó listas en 14 países, seguido por éxitos como In the Stars (2022) y Beautiful Things (2024), este último un hit global que llegó al número 2 en el Billboard Hot 100 y encabezó charts en países como Reino Unido, Australia y Canadá. Su álbum debut, Fireworks & Rollerblades (2024), alcanzó el número 6 en el Billboard 200, mientras que su segundo disco, American Heart (2025), incluye singles como Mystical Magical y Momma Song. Con más de 2 mil millones de streams, actuaciones en Coachella 2025 junto a Brian May de Queen, y una gira mundial programada, Boone combina su potente voz, influenciada por Jon Bellion y Harry Styles, con un estilo performático que incluye volteretas y atuendos extravagantes, consolidándose como una estrella emergente.

Discografía de Benson Boone

Fireworks & Rollerblades (2024)

American Heart (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo emocional de Benson Boone, donde baladas desgarradoras como In the Stars se combinan con himnos pop vibrantes como Beautiful Things y Mystical Magical. Esta playlist reúne sus mayores éxitos, destacando su voz poderosa y su habilidad para conectar con el público a través de letras sinceras y melodías adictivas. ¡Perfecta para descubrir por qué es la nueva sensación del pop!

Videoclip Destacado

El videoclip de Beautiful Things, dirigido por Matt Eastin y estrenado en enero de 2024, es una explosión de energía que captura el carisma de Benson Boone. Rodado en un paisaje desértico con tonos cálidos y un cielo vibrante, Boone aparece corriendo, cantando con pasión y realizando su característica voltereta, reflejando la intensidad emocional de la canción. La estética cinematográfica y su presencia magnética hacen de este vídeo un hito en su carrera. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

