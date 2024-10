Sobre Biffy Clyro

Biffy Clyro es una banda de rock escocesa formada en Kilmarnock en 1995. El grupo está compuesto por Simon Neil (guitarra y voz principal), James Johnston (bajo y voz) y Ben Johnston (batería y voz). A lo largo de su carrera, han lanzado ocho álbumes de estudio, cuatro de los cuales han alcanzado el Top 5 en la lista de álbumes del Reino Unido. Su sexto álbum de estudio, Opposites, les otorgó su primer número 1 en el Reino Unido. La banda ganó popularidad en 2007 con el lanzamiento de Puzzle, un álbum que marcó un cambio hacia un sonido más accesible y convencional. Desde entonces, Biffy Clyro se ha consolidado como una de las bandas más importantes de la escena rock británica, conocida por su energía en vivo y su capacidad para fusionar complejidad musical con melodías que no conseguirás sacar de tu cabeza.

Discografía de Biffy Clyro

Blackened Sky (2002)

The Vertigo of Bliss (2003)

Infinity Land (2004)

Puzzle (2007)

Only Revolutions (2009)

Opposites (2013)

Ellipsis (2016)

Balance, Not Symmetry (2019)

A Celebration of Endings (2020)

The Myth of the Happily Ever After (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para aquellos que quieran sumergirse en la música de Biffy Clyro, podemos hacer un repaso por la playlist con sus grandes éxitos. Esta colección incluye algunas de sus canciones más emblemáticas y es una excelente manera de descubrir la evolución de su sonido. Escucha la playlist aquí.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de su popular canción Many of Horror en YouTube.

