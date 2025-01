Sobre Big Red Machine

Big Red Machine es una banda de folk rock indie experimental estadounidense que comenzó como una colaboración entre los músicos Aaron Dessner, conocido por ser uno de los integrantes de The National, y Justin Vernon, líder y alma mater de Bon Iver. La banda lanzó su álbum debut el 31 de agosto de 2018, a través de PEOPLE y Jagjaguwar. El álbum homónimo de 10 pistas fue coproducido por Dessner, Vernon y Brad Cook, mientras que Jonathan Low mezcló la grabación. El álbum cuenta con aproximadamente 40 colaboradores. En 2021, apareció su segundo trabajo, How Long Do You Think It’s Gonna Last?, que incluye colaboraciones con artistas como Taylor Swift y Fleet Foxes.

Discografía de Big Red Machine

Big Red Machine (2018)

How Long Do You Think It’s Gonna Last? (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del folk rock y la música experimental, Big Red Machine ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos hipnóticos de Lyla hasta la emotividad de Phoenix, su música captura la esencia de la innovación y la creatividad. No te pierdas temas como Renegade, Hymnostic y I Won’t Run From It. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más icónicos de la banda es Renegade (feat. Taylor Swift). Este video captura la esencia de la canción con una producción visual impresionante que complementa perfectamente la emotividad y el ritmo de la música. La colaboración con Taylor Swift añade una capa adicional de profundidad y resonancia emocional, haciendo de este videoclip una pieza esencial en la discografía del grupo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

