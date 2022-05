Sobre Big Thief

Big Thief es una banda estadounidense de indie rock con raíces folk con sede en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Sus miembros son Adrianne Lenker (guitarra, voz), Buck Meek (guitarra, coros), Max Oleartchik (bajo) y James Krivchenia (batería). Hasta el momento, han publicado cinco discos: Masterpiece (2016), Capacity (2017), U.F.O.F. (2019), Two Hands (2019) y Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022).

Fuente: Wikipedia

Discografía de Big Thief

Masterpiece (2016)

Capacity (2017)

U.F.O.F. (2019)

Two Hands (2019)

Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022)

