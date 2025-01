Sobre Bill Callahan

Bill Callahan es un cantautor estadounidense conocido por su estilo único y su voz profunda. Comenzó su carrera musical bajo el alias Smog, lanzando varios álbumes de lo-fi y folk introspectivo. Su primer álbum, Sewn to the Sky, fue lanzado en 1990, seguido por una serie de discos que consolidaron su reputación en la escena indie. En 2007, Callahan comenzó a lanzar música bajo su propio nombre, con el álbum Woke on a Whaleheart. Su discografía incluye trabajos aclamados como Sometimes I Wish We Were an Eagle, Apocalypse y Dream River. A lo largo de su carrera, Callahan ha explorado temas de amor, naturaleza y la condición humana, ganándose un lugar destacado en la música contemporánea. Sus últimos álbumes, YTI⅃AƎЯ y Resuscitate!, lanzados en 2022 y 2024 respectivamente, muestran su continua evolución artística y su capacidad para reinventarse.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Bill Callahan

Sewn to the Sky (1990)

Forgotten Foundation (1992)

Julius Caesar (1993)

Wild Love (1995)

The Doctor Came at Dawn (1996)

Red Apple Falls (1997)

Knock Knock (1999)

Dongs of Sevotion (2000)

Rain on Lens (2001)

Supper (2003)

A River Ain’t Too Much to Love (2005)

Woke on a Whaleheart (2007)

Sometimes I Wish We Were an Eagle (2009)

Apocalypse (2011)

Dream River (2013)

Have Fun with God (2014)

Shepherd in a Sheepskin Vest (2019)

Gold Record (2020)

YTI⅃AƎЯ (2022)

Resuscitate! (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo musical de Bill Callahan, os invitamos a explorar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Aquí encontrarás una selección de sus mejores canciones que capturan la esencia de su sonido único y su pasión por la música. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip oficial de Coyotes, una canción que destaca por su energía vibrante y su mensaje poderoso. ¡Dale al play a continuación!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!