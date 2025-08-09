Sobre Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, es una cantante, compositora y productora estadounidense que ha revolucionado la industria musical con su estilo único y su autenticidad. Con tan solo 14 años, irrumpió en la escena con su sencillo debut Ocean Eyes, compuesto y producido por su hermano Finneas O’Connell, que se volvió viral en SoundCloud. Desde entonces, ha consolidado su carrera con tres álbumes de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), Happier Than Ever (2021) y Hit Me Hard and Soft (2024), además de un EP seminal, Don’t Smile at Me (2017). Su música, que fusiona electropop, indie pop y sonidos alternativos, aborda temas como la salud mental, el amor y la presión de la fama, resonando profundamente con la generación Z. Billie Eilish ha ganado nueve premios Grammy, dos premios Óscar por sus canciones para No Time to Die y Barbie, y ha roto récords como la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales de los Grammy en 2020. Con más de 50 mil millones de reproducciones en Spotify, su impacto trasciende la música, destacando también por su activismo en temas como el cambio climático, los derechos reproductivos y el veganismo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Billie Eilish

Don’t Smile at Me (2017)

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

Happier Than Ever (2021)

Hit Me Hard and Soft (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Billie Eilish, donde la vulnerabilidad y la audacia se entrelazan en cada nota. Desde el hipnótico Ocean Eyes hasta el poderoso Bad Guy, pasando por la introspectiva What Was I Made For?, sus canciones capturan emociones crudas con una producción impecable de Finneas O’Connell. Esta playlist reúne sus mayores éxitos, perfectos para quienes quieran explorar su evolución artística y conectar con su estilo inconfundible. ¡No esperes más para descubrir por qué Billie es la voz de una generación!

Videoclip Destacado

El videoclip de Bad Guy es una obra maestra visual que captura la esencia de Billie Eilish: audaz, surrealista y cargada de energía subversiva. Dirigido por Dave Meyers, este video combina estética neogótica con un toque de humor oscuro, mostrando a Billie en un torbellino de imágenes que desafían las expectativas. Desde escenas inquietantes hasta coreografías inesperadas, este videoclip es la puerta perfecta para adentrarse en su universo creativo. ¡Dale play y déjate sorprender!

