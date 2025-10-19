Sobre Björk

Björk Guðmundsdóttir, nacida el 21 de noviembre de 1965 en Reikiavik, Islandia, es una cantante, compositora, productora y actriz reconocida por su estilo musical ecléctico y su distintiva voz. Comenzó su carrera musical a los 11 años y ganó reconocimiento internacional como la vocalista principal de la banda de rock alternativo The Sugarcubes. Tras la disolución de la banda en 1992, Björk lanzó su carrera en solitario con el álbum Debut en 1993, seguido por Post en 1995 y Homogenic en 1997, consolidando su reputación como una innovadora en la música electrónica y experimental. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes aclamados, como por ejemplo Vespertine (2001), Medúlla (2004), Volta (2007), Biophilia (2011), Vulnicura (2015), Utopia (2017) y Fossora (2022). Björk ha colaborado con numerosos artistas y ha explorado una variedad de proyectos multimedia. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios y nominaciones, incluyendo 16 nominaciones a los Grammy. Además de su música, Björk ha sido una defensora activa de causas ambientales en Islandia.

Fuentes utilizadas: Wikipedia, Spotify, Apple Music.

Discografía de Björk

Debut (1993)

Post (1995)

Homogenic (1997)

Vespertine (2001)

Medúlla (2004)

Volta (2007)

Biophilia (2011)

Vulnicura (2015)

Utopia (2017)

Fossora (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para descubrir lo mejor de Björk, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta colección incluye sus canciones más emblemáticas y te permitirá sumergirte en su universo musical único. Escucha la playlist This Is Björk.

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más impactantes de Björk es Army of Me, dirigido por Michel Gondry. Con una estética surrealista y narrativa distópica, el vídeo refleja la fuerza interior y el carácter combativo de la artista islandesa. Es una pieza clave en su carrera visual y musical.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

