Black Country, New Road es una banda de rock experimental formada en Londres en 2018. El grupo está compuesto por Tyler Hyde (bajo), Lewis Evans (saxofón), Georgia Ellery (violín), May Kershaw (teclas), Charlie Wayne (batería) y Luke Mark (guitarra). Su sonido único y vanguardista ha capturado la atención de la crítica y el público por igual. Su álbum debut, For the First Time, lanzado en 2021, recibió elogios por su innovación y frescura, alcanzando el número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido. En 2022, lanzaron su segundo álbum, Ants from Up There, que también fue aclamado por la crítica y debutó en el número 3 en las listas del Reino Unido. La banda ha continuado evolucionando su sonido y explorando nuevas direcciones musicales, consolidándose como una de las propuestas más interesantes del panorama musical actual.

Discografía de Black Country, New Road

For the First Time (2021)

Ants from Up There (2022)

Live at Bush Hall (2023)

Sumérgete en el universo sonoro de Black Country, New Road con nuestra playlist seleccionada. Desde los ritmos hipnóticos de Athens, France hasta la intensidad emocional de Sunglasses, esta colección de canciones te llevará en un viaje musical inolvidable. No te pierdas temas como Science Fair y Track X, que muestran la versatilidad y el talento de la banda. ¡Escúchalo aquí!

Descubre el videoclip de Concorde. Con una narrativa surrealista y cinematográfica, el video sigue a un personaje en un viaje introspectivo a través de paisajes oníricos y escenas simbólicas, creando un viaje visual inolvidable.



