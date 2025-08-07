Sobre Black Lips

Formados en 1999 en Dunwoody, un suburbio de Atlanta, Georgia, Black Lips se han consolidado como una de las bandas más emblemáticas del garage rock contemporáneo. Con un sonido crudo que fusiona psicodelia, punk y surf rock, el grupo integrado inicialmente por Cole Alexander (guitarra y voz), Jared Swilley (bajo y voz), Ben Eberbaugh (guitarra) y Joe Bradley (batería) irrumpió en la escena underground con actuaciones salvajes que les valieron ser prohibidos en varios locales por su actitud caótica. Tras la trágica muerte de Eberbaugh en 2002, Ian St. Pé se unió como guitarrista, consolidando la formación que les llevaría a grabar su debut homónimo, Black Lips!, en 2003 bajo el sello Bomp! Records. Su discografía abarca nueve álbumes de estudio, un directo y varios EPs, destacando Good Bad Not Evil (2007) y Arabia Mountain (2011), este último producido por Mark Ronson. Con influencias de The Kinks, 13th Floor Elevators, Los Saicos y GG Allin, Black Lips han evolucionado desde un garage punk lo-fi hasta explorar matices de country y rock sureño, como en su último trabajo, Sing In A World That’s Falling Apart (2020), manteniendo siempre su espíritu rebelde y su reputación como “animales de fiesta” en el escenario.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Black Lips

Black Lips! (2003)

We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow (2004)

Let It Bloom (2005)

Los Valientes del Mundo Nuevo (2007)

Good Bad Not Evil (2007)

200 Million Thousand (2009)

Arabia Mountain (2011)

Underneath the Rainbow (2014)

Satan’s Graffiti or God’s Art? (2017)

Sing In A World That’s Falling Apart (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo desenfrenado de Black Lips con una selección de sus temas más icónicos, donde los riffs eléctricos, ritmos viscerales y letras cargadas de actitud capturan la esencia del garage rock. Desde el himno rebelde Bad Kids hasta la energética O Katrina!, pasando por la psicodelia de Veni Vidi Vici y el toque sureño de Odelia, esta playlist es una puerta de entrada al caos sónico que define a la banda. ¡No te resistas a su sonido crudo y descubre por qué siguen siendo los reyes del underground!

Videoclip Destacado

El videoclip de Funny, perteneciente al álbum Underneath the Rainbow (2014), es una joya que encapsula el espíritu irreverente y desenfadado de Black Lips. Dirigido por David Markey y filmado en el Bob Baker Marionette Theater, el vídeo muestra a la banda tocando en un escenario rodeada de marionetas danzantes manejadas por expertos titiriteros. La estética es sencilla pero efectiva, con un toque retro y absurdo que refuerza es estilo garage-punk de la canción, escrita por Cole Alexander, Jared Swilley, Joe Bradley e Ian St. Pé, y producida por Thomas Brenneck.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!