Vie 8 agosto 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

BLACK LIPS

Artistas
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Sobre Black Lips

Formados en 1999 en Dunwoody, un suburbio de Atlanta, Georgia, Black Lips se han consolidado como una de las bandas más emblemáticas del garage rock contemporáneo. Con un sonido crudo que fusiona psicodelia, punk y surf rock, el grupo integrado inicialmente por Cole Alexander (guitarra y voz), Jared Swilley (bajo y voz), Ben Eberbaugh (guitarra) y Joe Bradley (batería) irrumpió en la escena underground con actuaciones salvajes que les valieron ser prohibidos en varios locales por su actitud caótica. Tras la trágica muerte de Eberbaugh en 2002, Ian St. Pé se unió como guitarrista, consolidando la formación que les llevaría a grabar su debut homónimo, Black Lips!, en 2003 bajo el sello Bomp! Records. Su discografía abarca nueve álbumes de estudio, un directo y varios EPs, destacando Good Bad Not Evil (2007) y Arabia Mountain (2011), este último producido por Mark Ronson. Con influencias de The Kinks, 13th Floor Elevators, Los Saicos y GG Allin, Black Lips han evolucionado desde un garage punk lo-fi hasta explorar matices de country y rock sureño, como en su último trabajo, Sing In A World That’s Falling Apart (2020), manteniendo siempre su espíritu rebelde y su reputación como “animales de fiesta” en el escenario.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Black Lips

  • Black Lips! (2003)
  • We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow (2004)
  • Let It Bloom (2005)
  • Los Valientes del Mundo Nuevo (2007)
  • Good Bad Not Evil (2007)
  • 200 Million Thousand (2009)
  • Arabia Mountain (2011)
  • Underneath the Rainbow (2014)
  • Satan’s Graffiti or God’s Art? (2017)
  • Sing In A World That’s Falling Apart (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo desenfrenado de Black Lips con una selección de sus temas más icónicos, donde los riffs eléctricos, ritmos viscerales y letras cargadas de actitud capturan la esencia del garage rock. Desde el himno rebelde Bad Kids hasta la energética O Katrina!, pasando por la psicodelia de Veni Vidi Vici y el toque sureño de Odelia, esta playlist es una puerta de entrada al caos sónico que define a la banda. ¡No te resistas a su sonido crudo y descubre por qué siguen siendo los reyes del underground!

Videoclip Destacado

El videoclip de Funny, perteneciente al álbum Underneath the Rainbow (2014), es una joya que encapsula el espíritu irreverente y desenfadado de Black Lips. Dirigido por David Markey y filmado en el Bob Baker Marionette Theater, el vídeo muestra a la banda tocando en un escenario rodeada de marionetas danzantes manejadas por expertos titiriteros. La estética es sencilla pero efectiva, con un toque retro y absurdo que refuerza es estilo garage-punk de la canción, escrita por Cole Alexander, Jared Swilley, Joe Bradley e Ian St. Pé, y producida por Thomas Brenneck.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

BRUCE SPRINGSTEEN

Artistas 0
Sobre Bruce Springsteen Bruce Springsteen, conocido como "The Boss", es...

Of Monsters And Men regresa con «All Is Love And Pain In The Mouse Parade» y el single «Ordinary Creature»

Noticias 0
La banda islandesa Of Monsters And Men ha anunciado...

Thom Yorke confiesa dificultades creativas tras la pandemia

Noticias 0
Thom Yorke, líder de Radiohead y The Smile, reveló...

LO MÁS VISTO

Sonorama Ribera Goes to Ibiza 2025 calienta motores con su quinta edición

Novedades Festivales 0
El festival Sonorama Ribera regresa a Ibiza los días...

Parcels estrena el vibrante «Summerinlove» para el mixtape Bose x NME: C25

Canciones 0
La banda australiana Parcels ha dado un nuevo paso...

Chappell Roan lanza «The Subway», su esperado nuevo sencillo

Canciones 0
Tras varios meses creando