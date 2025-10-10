Sobre Black Midi

Black Midi fue una banda británica de rock experimental formada en Londres en 2017 por Geordie Greep, Cameron Picton, Morgan Simpson y Matt Kwasniewski-Kelvin. Su nombre proviene del subgénero japonés de música electrónica “black MIDI”, aunque su sonido se aleja completamente de esa estética, fusionando géneros como el math rock, noise rock, jazz avant-garde y rock progresivo. Desde sus primeras actuaciones en el bar The Windmill de Brixton, la banda se ganó una reputación por su virtuosismo técnico y sus composiciones impredecibles.

Su debut discográfico llegó en 2019 con Schlagenheim, producido por Dan Carey y nominado al prestigioso Premio Mercury. Le siguieron Cavalcade (2021) y Hellfire (2022), ambos celebrados por la crítica por su ambición sonora y narrativa. En 2020, publicaron The Black Midi Anthology Vol. 1: Tales of Suspense and Revenge, una colección de sesiones improvisadas y piezas spoken word. En 2024, tras siete años de actividad, la banda anunció una pausa indefinida, con sus integrantes centrados en proyectos solistas.

